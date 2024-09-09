Üye Girişi
Haberler

Söke'de Nadir Görülen Mavi Yüzgeçli Orkinos Balığı Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde amatör bir balıkçı tarafından yakalanan mavi yüzgeçli orkinos balığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kayıt altına alındı. Balığın avlanma kurallarına uygun olduğu belirtildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde amatör su ürünleri avcılığı yapan bir balıkçı, deniz sahasında mavi yüzgeçli orkinos balığı yakaladı. Yakalanan dev balık, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekipleri tarafından kontrol edilerek kayıt altına alındı.

Amatör balıkçının oltasına takılan mavi yüzgeçli orkinos, bölgede nadir olarak görülen türlerden biri olarak dikkat çekti. Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, balığın avlanma kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ederek gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Kayıt altına alınan orkinos balığının ağırlığı ve boyutları dikkat çekerken, su ürünleri ekipleri avın düzenlemelere uygunluğunu titizlikle değerlendirdi. Yapılan incelemelerin ardından balıkçının amatör su ürünleri avcılığı yönetmeliklerine uygun davrandığı ve yakalanan orkinosun avlanma kurallarına uygun olduğu belirtildi. Ekipler, bu gibi nadir türlerin korunması adına bilinçli avlanmanın önemine vurgu yaparak, sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin devamlılığı için denetimlerin süreceğini ifade etti.

Söke kıyılarında yakalanan mavi yüzgeçli orkinos, bölge halkı ve balıkçılar arasında heyecan uyandırırken, bu tür olayların su ürünleri kaynaklarının korunması adına farkındalık oluşturma noktasında önem taşıdığı kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güncel Yerel Yaşam

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title