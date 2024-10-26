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Söke'de Gıda İşletmelerine Denetimler Devam Ediyor

Söke'de Gıda İşletmelerine Denetimler Devam Ediyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde, halk sağlığını koruma amacı ile gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, halk sağlığını koruma amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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