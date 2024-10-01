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Söke'de Gıda İşletmelerine Denetim

Söke'de Gıda İşletmelerine Denetim
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Aydın'nın Söke ilçesinde, halk sağlığının korunması amacıyla gıda işletmeleri denetimden geçiyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde hijyen kontrolleri ve kızartma yağlarının durumu kontrol edilirken, mevzuata uymayan işletmelere yaptırımlar uygulanıyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde yapılan hijyen kontrollerinin yanı sıra kızartmalarda kullanılan yağlara yönelik kontroller de yapılırken, mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ekonomi Sağlık Yerel Tarım Söke

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