Söke'de Gıda Güvenliği İçin Denetimler Arttırılıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez mahallelerde faaliyet gösteren gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde riske dayalı rutin gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, merkez mahallelerdeki işletmelerde hem rutin kontrollerin hem de Alo 174 Gıda Hattı'na gelen şikayetlere yönelik denetimlerin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Ekiplerin, halk sağlığının korunması amacıyla ürünlerin hijyen, etiket ve muhafaza şartlarını incelediği ifade edildi. Gıda güvenliği konusunda hassasiyetin devam edeceği vurgulanarak, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri istendi. - AYDIN