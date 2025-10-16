Haberler

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için riske dayalı gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihleri ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu kontrol ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, riske dayalı gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri kontrol etmeye devam ediyor. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, kurallara aykırı durumlara karşı da gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Riske dayalı gıda işletmeleri denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verilerek, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için denetimlerin süreceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sezgin Baran Korkmaz'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu

Tanıdık simalar da var! 7 kişiye 'tefecilik ve kara para' operasyonu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Yavru kurda zulmü: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Kuraya damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adil olmaz' diyerek ikinci kez çekti

Çektiği kurayı görünce "Adil olmaz" diyerek bir daha çekti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! İşçilere domuz saldırdı

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Bir anda işçilere saldırdı
8 buçuk aylık hamile Jasmıne Tookes karnı burnunda podyuma çıktı

Defilede şaşırtan an! 8,5 aylık hamile modelden cesur gösteri
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi

İzmir'i karıştıran fotoğraf karesi
Jose Mourinho'dan Sadettin Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek

Mourinho'dan Saran'a flaş cevap: Duyunca delirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.