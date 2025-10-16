Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, riske dayalı gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren işletmeleri kontrol etmeye devam ediyor. Denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri, muhafaza şartları ve çalışanların hijyen kurallarına uygunluğu kontrol edilirken, kurallara aykırı durumlara karşı da gerekli yasal işlemler uygulanıyor. Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Riske dayalı gıda işletmeleri denetimlerimiz aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verilerek, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için denetimlerin süreceği belirtildi. - AYDIN