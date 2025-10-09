Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Sürüyor

Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda güvenliğinin sağlanması için Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hijyen şartları ve ürün saklama standartları incelendi. Yetkililer, gıda güvenliğini korumak için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan denetimler aralıksız sürüyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı Kanun kapsamında Sazlı Mahallesi'nde Alo 174 Gıda Hattı'na gelen ihbarlar doğrultusunda ve rutin planlamalar çerçevesinde gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürün saklama ve satış standartları incelendi. Yetkililer, gıda güvenliğinin korunması için denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 174 Gıda Hattı üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
