Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, Doğanbey ve Atburgazı Mahalleleri'nde faaliyet gösteren gıda işletmeleri risk esasına göre incelendi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürün saklama ve muhafaza yöntemleri, çalışanların kişisel hijyen kuralları ile gıda üretim alanlarının uygunluğu titizlikle değerlendirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "5996 sayılı Kanun kapsamında, Doğanbey ve Atburgazı Mahallelerimizdeki gıda işletmeleri risk sistemine dayalı olarak denetlendi" ifadelerine yer verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığını ilgilendiren konularda hassasiyetin en üst düzeyde sürdürüldüğünü ve vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - AYDIN