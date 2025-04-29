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Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Devam Ediyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması amacıyla riske dayalı gıda işletmelerinde denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda hijyen şartları ve saklama koşullarını kontrol ederek güvenlik risklerini azaltmayı hedefliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde; gıda hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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