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Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde, halk sağlığını koruma amacıyla riske dayalı gıda işletmelerinde yapılan denetimlerde gıda hijyen şartları, saklama koşulları ve üretim süreçleri kontrol edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığını tehdit edebilecek gıda güvenliği risklerinin önüne geçmek ve işletmelerin yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet göstermelerini sağlama amacıyla yapılan denetimlerde; gıda hijyen şartları, saklama şartları ve üretim süreçleri detaylı bir şekilde kontrol edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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