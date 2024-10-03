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Söke'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi

Söke'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği Düzenlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iki okulda öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın'ın Söke ilçesinde 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçedeki iki okulda öğrencileri hayvan haklarına karşı bilgilendirdi.

Söke'deki biri özel diğeri devlet okulu olmak üzere iki okulda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin hayvan hakları konusunda farkındalıklarını artırmak amacıyla bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde başta hayvan sevgisi olmak üzere hayvanların korunması, sahiplenme sorumluluğu, hayvanların bakımında ve korumasında karşılaşılan zorluklar, hayvanların yaşadığı kötü muameleler ve bunlara karşı nasıl önlemler alınabileceği gibi konularda da bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, doğru sahiplenmenin önemine dair örnekler sunularak, öğrencilerin bu konuda bilinçlenmeleri sağlandı. Genç bireylerin hayvan haklarına dair bilinçlenmelerini sağlamayı hedeflenen etkinlikte yetkililer, bu tür etkinliklerin devam edeceğini ve hayvan hakları konusunda toplumda daha fazla farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hayvan Hakları Eğitim Çevre Tarım Yerel Yaşam Söke

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