Söke'de 230 Kadına Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Aydın'ın Söke ilçesinde 230 kadına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde bulunan bir işletmede 230 kadın vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve Uyuma isimli program hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN