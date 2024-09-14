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Söke'de 230 Kadına Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

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Aydın'ın Söke ilçesinde, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 230 kadına uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 230 kadına En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Söke ilçesinde bulunan bir işletmede 230 kadın vatandaşa "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında uyuşturucu madde kullanımında alınacak tedbirler ve Uyuma isimli program hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Narkotik Güvenlik 3-sayfa Eğitim Yerel Söke

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