Söke'de 2022 yılı Yaz Kur'an Kursları semineri gerçekleştirildi Aydın'ın Söke ilçesinde 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak olan görevlilere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi. Aydın'ın Söke ilçesinde 2022 yılı Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak olan görevlilere yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi. 2022 yılı Yaz Kur'an kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde Yaz Kur'an kurslarında görev alacak İmam-Hatip, Müezzin-Kayyımlara yönelik 'Yaz Kur'an Kursları Eğitim Seminerleri' gerçekleştirildi. Söke İlçe Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen seminer; Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Güzel'in gündemi okuması, Söke İlyas Bey Camii Müezzin Kayyımı Keramettin Temiz'in Kuran tilaveti, sinevizyon gösterimi, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru'nun açılış konuşması ile başladı. Seminerde; görevlilere 2022 Yaz Kur'an kursları esası, sınıf yönetimi, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, dini bilgiler öğretim yöntem ve teknikleri konusunda bilgiler verildi. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Aydın Söke Yerel Haberler

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