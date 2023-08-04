Söke Belediyesi'nden Vatandaşlara Aşure İkramı

Söke Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bugün belediye meydanında vatandaşlara aşure ikram etti.

Söke Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla bugün belediye meydanında vatandaşlara aşure ikram etti.

Söke Belediyesi vatandaşlara bugün aşure dağıttı. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, aşure ikramında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Arıkan, "Söke Belediyesi olarak bereketi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.