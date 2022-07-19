Söke Belediyesi İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Söke Belediyesi, sivrisinek ve haşere mücadelesine devam ediyor.

Söke Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sineksiz ve sağlıklı bir çevre için mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Açık alanlardaki üreme alanları başta olmak üzere belirlenen program kapsamında haşere ve sivrisineklerin oluşabileceği üreme alanlarında ilaçlama yapılıyor. İlçe genelinde rögar kapaklarının içi, yağmursuyu mazgalları ilaçlanırken bunun yanında sivrisinek larvasının oluşabileceği süs havuzları, su birikintileri, sulama kanalları ve benzeri yerlerde biyolojik larvasit ilaçlaması yapılıyor. Karasinekle ilgili olarak da ekipler tarafından çöp konteynerleri da dezenfekte dilerek ilaçlanıyor.

ANKA / Yerel