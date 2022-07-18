Söke Belediyesi, Bayramda Bin 100 Kişiye Kurban Eti Dağıttı - Haberler

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Söke Belediyesi, Bayramda Bin 100 Kişiye Kurban Eti Dağıttı

ANKA - Yerel
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Söke Belediyesi, Bayramda Bin 100 Kişiye Kurban Eti Dağıttı

Söke Belediyesi, Kurban Bayramı’nda bin 100 kişiye kurban eti dağıttı.

Söke Belediyesi, Kurban Bayramı'nda bin 100 kişiye kurban eti dağıttı.

Söke Belediyesi, bayramın ikinci gününde düzenlediği organizasyon ile tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kurban etlerini teslim etti. Yaklaşık 20 kişiden oluşan dört ekip; kesimleri ve paketlemeleri yapılan kurban etlerini, Söke merkez mahallelerdeki yurttaşlara ulaştırdı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Söke Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde sosyal yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hayırseverler ile vatandaşımız arasında köprü olmaya, mutlu ve yüzleri bir nebze olsun gülen bir toplum yaratabilmek için çalışıyoruz. Bu Kurban Bayramı'nda ekiplerimiz tarafından bin 100 haneye kurban eti dağıtımı yapıldı. Vatandaşlarımızın duaları ve mutlulukları bizleri de fazlasıyla mutlu ediyor."

ANKA / Yerel

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