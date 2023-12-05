Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Yol Çalışmalarını İnceledi

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Söke'nin çeşitli noktalarında eş zamanlı yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerinin çalışmaları hakkında sahada bilgiler alan Başkan Arıkan, belediye emekçilerine baklava ikram etti.

Söke'de yol yenileme ve onarım çalışmaları merkezde Çeltikçi, Cumhuriyet ve Konak Mahalleleri olmak üzere 3 ayrı noktada devam ederken, çevre mahallelerde de iki farklı noktada sürüyor. Özellikle son dönemde doğalgaz çalışmaları nedeniyle bozulan parke yolların onarımları yapılıyor. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Güzergahında Büyükşehir Belediyesi'nin personelini de es geçmeyen Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, işçilerle birlikte yola parke taşı döşedi.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Söke'de yol sorununu kökten çözecek çalışmalar yapma gayretindeyiz. Sahada çalışan emekçilerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları hem yakından görmek, hem de emekçilerimizin yanında olmak üzere ben de hep sahadayım. Sahada parke taşı döşemek de nasip oldu. Söke için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.