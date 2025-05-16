Sokaktaki Tavuk Dönerciye Girdi, Yumurtladı

Sokaktaki Tavuk Dönerciye Girdi, Yumurtladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir sokak tavuğu, dönerci dükkanına girerek yumurtladı. İş yeri sahibi Nazmi Şimşek, bu ilginç olayı cesaretine hayran kalarak anlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokaktan gelen tavuk, tavuk dönerci dükkanına girerek yumurtladı. İş yeri sahibi Nazmi Şimşek, "Cesaretine hayran kaldım. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Sahibi çıkmazsa arkadaş olabiliriz" dedi.

İlginç olay dün Serik ilçesindeki tavuk döner ve tost yapan bir işletmede yaşandı. Sokaktaki bir tavuk iş yerine girerek yumurtladı. İş yeri sahibi Nazmi Şimşek durumu görünce oldukça şaşırdı. Tavuğu ve yumurtayı muhafaza altına alan Şimşek, yaşadığı olayı şöyle anlattı:

"Ben dışarıya gitmiştim. Eleman vardı dükkanda. Tavuk girmiş içeriye. Cesaretine hayran kaldım. Çünkü girdiği yer tavuk dönerci. Cesaretle kalmamış bir de yumurtlamış. Güzel bir anı olarak kaldı bizde. Kesip dürüm yapmak için yaşı biraz geçmiş. Sahibi çıkmazsa belki arkadaş oluruz." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, meyve ağaçlarında yaprak kalmadı

Ceviz büyüklüğünde yağdı, ağaçlarda yaprak kalmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Livakovic'in kalemini kıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor

Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleciyi alıyor
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Acun Ilıcalı teknik direktörün görevine son verdi

Resmi açıklama geldi! Takımı ligde tutan ismi kovdu
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.