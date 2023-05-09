Sokak müzisyenleri çaldı, onlar oynadı

Eskişehir'in işlek bir bölgesindeki sokak müzisyenlerinin önünde toplanan turistler, topluca dans ederek anın tadını çıkardı.

Odunpazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi, Adalar Bulvarı'na gelen yerli turistler, sokak müzisyenlerinin önünde toplanarak dans etti. Turistler doyasıya eğlenirken, çevredeki vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti. Onların enerjisi çevredeki vatandaşların yüzünü güldürürken, yoldan geçenlerin 'keşke biz de çıkıp dans etsek" dediği duyuldu. Bazı vatandaşların da kendini tutamayarak turistlerin dansına ortak olduğu görüldü. Adeta bir şenlik havasının oluştuğu Adalar'da keyifli dakikalar yaşandı. - ESKİŞEHİR