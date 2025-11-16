Haberler

Sokak Köpeklerine Karşı Tavuk Kurtarma Hamlesi

Güncelleme:
Muş'ta lastik ustası Mesut Tuncer, sokak köpeklerinin kovaladığı bir tavuk için cesurca müdahalede bulunarak tavuğu kurtardı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasında kaydedildi.

Muş'ta sokak köpeklerinin kovaladığı tavuk, can havliyle bir oto lastikçiye kaçtı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda lastik ustası Mesut Tuncer, canını hiçe sayarak köpekleri uzaklaştırıp tavuğu kurtarıyor.

Muş'ta sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir tavuk, panik içinde kent merkezindeki bir oto lastikçiye sığındı. İş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan olayda, lastik ustası Mesut'un hızlı müdahalesi saldırıyı önledi. Tavuğun dükkana girdiğini fark eden Mesut, köpekleri uzaklaştırarak hayvanın zarar görmesini engelledi.

Lastik Ustası Mesut Tuncer, olay sırasında dükkanda çalıştıklarını ve dışarıdan köpek sesleri duyduklarını belirterek, "Dükkanda çalışıyorduk, dışarıdan köpek sesleri geldi. Dışarı çıktığımızda köpeklerin tavuğu tuttuğunu gördük. Hemen kapıyı açıp tavuğu içeri aldık, köpekleri kovaladık. Köpekler tekrar gelince bu kez lastikle uzaklaştırdık" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
