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Sokak Köpeklerinden Korkan Yavru Kediye Vatandaşlar Yardım Etti

Sokak Köpeklerinden Korkan Yavru Kediye Vatandaşlar Yardım Etti
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Erzincan'da sokak köpeklerinden kaçıp ağaca çıkan yavru kedi, vatandaşların yardımıyla aşağı indirildi. Yavru kedi, yaş mama ile ikna edilerek korkusunu yenerek indi.

Erzincan'da sokak köpeklerinden korkup ağaca çıkan yavru Kedi, aşağı inemeyince devreye vatandaşlar girdi. Yavru kedi yaş mamayla ikna edilip aşağı indirildi.

Erzincan merkezde cadde kenarındaki kaldırım üzerinde bulunan ağaçta miyavlayan yavru kedi yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Köpeklerden korkup ağaca çıkan yavru kediyi indirmek için Zühal Atalay isimli vatandaş arkadaşıyla birlikte kolları sıvadı. Bir süre aşağı inmemek için direnen yavru kediye daha sonra yaş mama getirilerek koklatıldı. Yaş mamanın kokusunu alan yavru kedi direnişini bırakarak aşağı inmeye ikna edildi.

Yavru kedi aşağıda yaş mamasını yerken vatandaşlarda mutlu oldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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