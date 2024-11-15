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Sokak Köpekleri Kış Aylarında Boş Saksıları Tercih Ediyor

Sokak Köpekleri Kış Aylarında Boş Saksıları Tercih Ediyor
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Eskişehir'deki sokak köpekleri, havaların soğumasıyla birlikte yol kenarları yerine boş saksılarda uyumayı tercih ediyor. Bu ilginç durum, köpeklerin sıcak ve kuru alanlar arayışı ile dikkat çekiyor.

Eskişehir'deki bazı sokak köpekleri, havaların soğuması ile birlikte yatıp uzanmak için yol kenarları ve kaldırımlar yerine daha sıcak ve kuru olan boş saksıları kullanıyor.

Odunpazarı bölgesindeki adeta iş bilen bazı sokak köpekleri ilginç bir soğuktan korunma yöntemi tercih ediyor. Kışın yaklaşması ve havaların soğuması sebebi ile daha önce yol kenarları ve kaldırımlarda uyuyan, uzanan köpeklerin bazıları boş buldukları saksıları tercih ediyor. Gerek nispeten sıcak ve gerek kuru boş saksıları üzerinde rahatça uzanıp yatan köpekler, gelip geçenlerin de ilgisini çekiyor. Havaların soğulası ile kuruyup boşayan kuru toprakla dolu saksılara sıra sıra uzanan köpekler, ilginç bir görüntü oluşturuyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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