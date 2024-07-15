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Sokak köpeğine şiddete şahit oldu, üzerine kayıtlı olmadığı için şikayetçi olamadı

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Antalya'da bir vatandaş, sokakta yaşayan yavru köpeğin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun değerlendirilmediğini söyledi.

Sokak köpeğine şiddete şahit oldu, üzerine kayıtlı olmadığı için şikayetçi olamadı

ANTALYA - Antalya'da bir vatandaş, sokakta yaşayan yavru köpeğin darp edildiği iddiasıyla şikayetçi olmak istediğini ancak köpeğin sahibi olmadığı için başvurusunun değerlendirilmediğini söyledi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta yaşayan yavru bir köpeğin, yine aynı mahallede ikamet eden yaşlı bir adam tarafından darp edildiği öne sürüldü. Yavru köpeğin koruma altına alınması ve darp eden şahsın ceza alması için karakola şikayet başvurusu yaptığını belirten Çağlar Bodrumlu, köpeğin kendisine ait olmadığı gerekçesiyle şikayetçi olamadığını ifade etti. Bodrumlu, olaya ilişkin yaklaşık 30-35 saniyelik bir video kaydı alarak yeniden karakola gittiğini belirterek, "Adam tam eli havada vururken görüntü olmadığı için şikayet kaydı alamayacaklarını söylediler. 'Şahsi köpeğiniz değil sokak köpeği, şahsi köpeğiniz olsaydı mala zarar vermekten şikayet kaydı alabilirdik' dediler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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