Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı - Ümit Güngör - Yerel
 - Güncelleme:

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından zorlu kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapıldı.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirlenerek besleme yapıldı. Atatürk Mahallesi, Gölevi Mahallesi ve Cumhuriyet Meydanı civarında sokak hayvanlarını elleriyle besleyen ekipler, onların yaşam alanlarının olduğu bölgelere mama bıraktı. Polisler, ayrıca şefkat gösterdikleri köpekleri severek onlarında yaşama ihtiyacı var mesajı verdi. Polislerin bu hareketi ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı.

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title