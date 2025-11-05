Haberler

Sokak Hayvanlarına Sevgiyle Bakıyor

Sokak Hayvanlarına Sevgiyle Bakıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan Seren Albay, üç yıldır sokak hayvanlarına evini açarak onlara sevgiyle bakıyor. Komşularının tepkilerine rağmen hayvan sevgisinden vazgeçmeyen Albay, onların yaşam mücadelesine destek olmaya devam ediyor.

Ağrı'da yaşayan ve sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Seren Albay, evine aldığı kedileri elleriyle besleyerek üç yıldır sevgiyle yaşatıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Seren Albay, yaklaşık üç yıldır sokak hayvanlarına bakarak onların yaşam mücadelesine destek oluyor.

Evini sokakta yaşayan hayvanlara açan Albay, kedileri ve köpekleri tek tek besleyip bakımını yapıyor. Hayvan sevgisinin çocukluk yıllarından bu yana hayatının bir parçası olduğunu belirten Albay, komşularının tepkilerine rağmen bu davranışından vazgeçmediğini ifade ediyor.

Genellikle yemek artıklarıyla hayvanları beslediğini söyleyen Albay, özellikle kış aylarında dondurucu soğuklara karşı evinin kapısını açık tutarak onlara sıcak bir sığınak sağlamaya çalışıyor.

Sokak hayvanlarına karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Albay, "Bir kap yemek, bir kap su vermek bile onların hayatını değiştirir" diyerek topluma çağrıda bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.