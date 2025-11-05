Sokak Hayvanlarına Sevgiyle Bakıyor

Ağrı'da yaşayan ve sokak hayvanlarını yalnız bırakmayan Seren Albay, evine aldığı kedileri elleriyle besleyerek üç yıldır sevgiyle yaşatıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Seren Albay, yaklaşık üç yıldır sokak hayvanlarına bakarak onların yaşam mücadelesine destek oluyor.

Evini sokakta yaşayan hayvanlara açan Albay, kedileri ve köpekleri tek tek besleyip bakımını yapıyor. Hayvan sevgisinin çocukluk yıllarından bu yana hayatının bir parçası olduğunu belirten Albay, komşularının tepkilerine rağmen bu davranışından vazgeçmediğini ifade ediyor.

Genellikle yemek artıklarıyla hayvanları beslediğini söyleyen Albay, özellikle kış aylarında dondurucu soğuklara karşı evinin kapısını açık tutarak onlara sıcak bir sığınak sağlamaya çalışıyor.

Sokak hayvanlarına karşı herkesin daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Albay, "Bir kap yemek, bir kap su vermek bile onların hayatını değiştirir" diyerek topluma çağrıda bulundu. - AĞRI