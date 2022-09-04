Sokak hayvanlarına hayat veren bağış

Bursa'da gönüllüler tarafından kurulan ve 200'den fazla sokak hayvanının bakıldığı barınağın 57 bin liralık mama borcunu kapatan Bursalı iş adamı Tamer İşler, yeniden mama alımının önünü açtı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hayvan sever Emrullah İlmen ve iki arkadaşı tarafından kurulan barınak, yaşlı, hasta, yaralı ve zor durumda olan yüzlerce köpek ve onlarca kediye kapılarını açtı. Duyarlı vatandaşların mama bağışlarıyla ve toplanan yemek artıklarıyla beslenen can dostlar, günlerini sıcak yuvalarında geçiriyorlardı. Ancak yapılan mama bağışları günden güne azalmaya başlaması ve hayvanların sayısının artması, gönüllüleri kara düşündürmeye başladı. Emrullah İlmen ve bazı gönüllüler, kasapları tek tek gezerek kemik toplamaya başladı. Kaynatılan kemiklerin suyuna un ekleyen İlmen, hayvanlar aç kalmasın diye büyük çaba harcadı. Bu sırada piyasadan veresiye mama alımı da yapıldı.

Barınakta yaşanan mama ve maddi kriz gittikçe büyüdü. Açlıkla karşı karşıya kalan 200'den fazla can dostun yardım çığlığını duyan Bursalı iş insanı Tamer İşler, sokak hayvanlarının durumuna çok üzüldü. Birçoğu açlıktan zayıflayan ve ölmek üzere olan can dostlar için harekete geçti. Kendi hesabından barınağın hesabına tam 57 Bin TL bağışta bulundu.

Yaşadıkları büyük sıkıntıyı bir nebze de olsa atlatan ve sokak hayvanlarını yeniden doyurmaya başlayan Emrullah İlmen, "Duyarlı iş insanımız Tamer İşler'e ne kadar teşekkür etsek az. Biz gönüllüler ne kadar çabalasak da hayvan sayımız arttıkça ve mama yardımları azalınca çaresiz bir duruma üştük. Cebimizden harcadıklarımız yetmedi. Veresiye mama almak durumunda kaldık. Borcumuz 57 Bin Liraya kadar çıktı. Bu borcu kapatmadan da mama almakta çok zorlandık. Can dostlarımız açlıktan zayıflamaya başlamıştı. Bulduğumuz mamalarda önceliği yavru hayvanlara tanımak durumundaydık. Tamer Bey'de bu sese kulak verdi ve yardımımıza koştu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Sokaklarda başı boş gezen ve terk edilen hayvanları toplayarak toplumsal bir olaya hizmet eden Emrullah İlmen ve hayvan severlerin tam umudu tükenmişken ortaya çıkan hayırsever iş insanı Tamer İşler barınağın tüm mama borcunu kapattı. Yaptığı bağışla barınağa kendilerini adayan İlmen ve arkadaşlarını gözyaşlarına boğan iş insanı Tamer İşler, 57 bin lira bağışla zor durumdaki hayvanlara umut oldu. Toplumsal bir yaraya merhem olmaya çalışan Emrullah ve arkadaşlarını canı gönülden kutladığını belirten Tamer İşler, "Haberi görünce hem sevindim hem üzüldüm. Onca zor durumdaki hayvana topladıkları yemek artıklarıyla bakmaya çalışan Emrullah kardeşim gözlerimi yaşarttı ve böyle insanların hala olduğunu bize gösterdi. Diğer taraftan biriken mama borcu yüzünden zor günler geçirdiklerini okuyunca çok üzüldüm. Onlarda Allah'ın dilsiz kulları onlara yardım etmek hepimizin görevi. Hiçbir hayvan açlıktan ölmemeli. Kaldı ki bu yaşamı o hayvanlara bizler reva gördük. ya sokağa terk ettik yada arabayla çarpıp kaçtık. Onlar sokak hayvanı değil, sokağa terk edilmiş can dostlarımız. Ben Emrullah kardeşimi yalnız bırakmadım. Bırakmayacağımda" dedi. - BURSA