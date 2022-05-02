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Sokağa bırakılan köpekleri hayvanseverler besliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sokağa bırakılan köpekleri hayvanseverler besliyor

Bolu'da, küpeleri çıkarılarak yol üzerine bırakılan köpekler hayvanseverler tarafından besleniyor.

Bolu'da, küpeleri çıkarılarak yol üzerine bırakılan köpekler hayvanseverler tarafından besleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu- Mudurnu karayolu üzerinde bulunan Tepe Karakolu mevkiinde kulaklarındaki küpeleri çıkarılmış onlarca köpek kimliği belirsiz kişiler tarafından ormanlık alana bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde aç kalan köpekler otlatılmak için ormana götürülen koyunlara saldırdı. Köpekler saldırdıkları koyunlardan birisini öldürerek telef etti.

Köpeklerin aç kalmaması ve köylülerin hayvanlarına zarar vermemesi için hayvanseverler yemleme çalışması yaptı. Bolu Belediyesinin temin ettiği yemler köylüler ve hayvanseverler tarafından ormanlık alana bırakılan köpeklere verildi. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mudurnu, Köpek, Bolu, Yerel, Haberler

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