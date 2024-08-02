Söğüt'teki Salça Yapım Merkezi Yenilendi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Salça Yapım Merkezi, bakım, onarım ve temizlik işlemlerinin ardından tekrar hizmete açıldı. Vatandaşlar yaz sonu salça yapım telaşında buradan yararlanabilecek.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan Salça Yapım Merkezi yenilenerek hizmete açıldı.
Söğüt'te bulunan Salça Yapım Merkezinde bakım, onarım ve temizlik işlemleri yapıldı. Toplam 10 bölmeden oluşan Salça Yapım Merkezi tekrardan vatandaşın hizmetine açıldı. Yaz sonu başlayan salça telaşı ile vatandaşlar buradan yararlanabilecek. - BİLECİK