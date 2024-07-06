Söğüt'te Su Depolarında Kapsamlı Çalışma Devam Ediyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan su depolarında çevre güvenliği ve temizlik çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Tel örgü çalışmalarıyla depoların çevre güvenliği sağlanırken, binalarda da tamirat ve bakım çalışmaları yapılıyor.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde su depolarında kapsamlı bir çalışma devam ediyor.
Söğüt'te bulunan su depolarında çevre güvenliği ve temizlik çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda depoların çevre güvenliği için tel örgü çalışmaları yapılırken binalarında tamirat ve bakım çalışmaları kapsamlı bir şekilde devam ediyor. - BİLECİK