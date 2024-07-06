Söğüt'te Su Depolarında Kapsamlı Çalışma Devam Ediyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde su depolarında kapsamlı bir çalışma devam ediyor.

Söğüt'te bulunan su depolarında çevre güvenliği ve temizlik çalışmaları sıkı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda depoların çevre güvenliği için tel örgü çalışmaları yapılırken binalarında tamirat ve bakım çalışmaları kapsamlı bir şekilde devam ediyor. - BİLECİK