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Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde soğuktan donmak üzereyken bulunan kedi Zeki Bilge İlkokulu'nun adeta maskotu oldu.

ÇAYKARA, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde soğuktan donmak üzereyken bulunan kedi Zeki Bilge İlkokulu'nun adeta maskotu oldu.

Çaykara ilçesinde Zeki Bilge İlkokul Müdürü İbrahim Garip, soğuktan donmak üzere olan yavru kediyi görünce kucağına alarak okula getirdi. Odasına aldığı kediyle ilgilenen okul müdürünü gören sınıf öğretmeni Ahmet Pakış öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için kediyi sınıfa getirdi. Öğrencilerin de ilgi gösterdiği kedi sınıfın maskotu olunca öğretmen Pakış. sınıfa 3 ayrı barınak yaptı. Ders yapıldığı sırada sınıfta gezinen zaman zaman sıraların üstünde uyuyakalan kedi teneffüslerde de öğrencilerle dışarıya çıkıyor. Öğrenciler okulun bir parçası halin gelen yavru kediyi elleriyle beslerken, yavru kedi akşam olduğunda ise okulun yardımcı hizmetler personeli Türkan Bektaş'ın evine misafir oluyor. Öğrenciler gündüz sınıfta, akşamları ise evde kalan kedi ile birlikte olmanın sevincini yaşıyor. - TRABZON

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

Soğuktan donmak üzereyken bulundu, okulun maskotu oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İbrahim Garip, Çaykara, Trabzon, kedi, Yerel, Haberler

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