Soğuk havaya rağmen oltalar suya bırakıldı Yerel Haberler Eskişehir'de düşen hava sıcaklıklarını hiçe sayan balık tutkunları, oltalarını alarak adeta Porsuk Çayı kenarına koştu. Eskişehir'de düşen hava sıcaklıklarını hiçe sayan balık tutkunları, oltalarını alarak adeta Porsuk Çayı kenarına koştu. Sonbahar mevsimine girilmesiyle birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı. Kentin en önemli simgelerinden biri olarak bilinen ve farklı tür balıklara ev sahipliği yapan Porsuk Çayı, soğuk havaya rağmen doğa tutkunlarının ilk adresi oldu. Oltalarını alarak su kenarına gelen vatandaşlar, balık tutma keyfi yaşadı. Doğayla iç içe vakit geçirmekten ötürü mutluluk duyduklarını belirten amatör balıkçılar, boş zamanı bulunan herkesi Porsuk kenarına davet etti. - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Porsuk çayı Eskişehir Yerel Haberler

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