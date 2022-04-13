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Soğuk havaya rağmen oltalar suya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Soğuk havaya rağmen oltalar suya bırakıldı

Eskişehir'de düşen hava sıcaklıklarını hiçe sayan balık tutkunları, oltaları ile Porsuk Çayı kenarına gelerek vakit geçirdi.

Eskişehir'de düşen hava sıcaklıklarını hiçe sayan balık tutkunları, oltaları ile Porsuk Çayı kenarına gelerek vakit geçirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde hava sıcaklıkları ile ilgili yaptığı uyarıların ardından, Eskişehir'de sıcaklıklar düştü. Soğuk havaya rağmen kentin önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı'nın kıyısında balık tutkunları yer aldı. Oltaları ile su kenarına gelen vatandaşlar, balık tutarak keyifli anlar yaşadı. Hobi amacıyla oltalarını suya bırakan vatandaşlar, doğayla iç içe olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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