Soğuk havaların yeniden başlamasıyla vatandaşlar aktarların yolunu tuttu - Haberler

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Soğuk havaların yeniden başlamasıyla vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Soğuk havaların yeniden başlamasıyla vatandaşlar aktarların yolunu tuttu

Batman'da soğuk havaların etkili olmasıyla vatandaşlar, hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutarak bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünler tercih ediyor.

BATMAN (İHA) - Batman'da soğuk havaların etkili olmasıyla vatandaşlar, hastalıklardan korunmak için aktarların yolunu tutarak bağışıklık güçlendirici bitkisel ürünler tercih ediyor.

Soğuk havalarda mevsimsel hastalıklardan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, özellikle aktarlara başvuruyor. Daha çok doğal ürünler kullanarak hastalıklardan korunmak isteyenler, bağışıklık sistemini güçlendirmek adına farklı ürünleri tercih ediyor.

Batman'da bir aktar dükkanında müdür olan Ahmet Elçiçek, soğuk havaların yeniden başlamasıyla beraber bu ürünlere rağbet arttığını belirtti. Özellikle havaların soğumasıyla beraber kış çaylarına ve diğer bitki çaylarımıza olan ilginin arttığını ifade eden Elçiçek, "Bu mevsimde özellikle kış çayı başta olmak üzere ada çayı, ıhlamur, nane limon, ebegümeci benzeri şeylere ilgi daha fazla arttı. Bu tür ürünler hem bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor onun dışında dinçlik hissi veriyor. Bu mevsimde kullanılacak ürünleri sıralarsak; nane limon ıhlamur, ada çayı, kış çayı bu tür ürünleri bol bol tüketmek lazım" dedi. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batman, Yerel, Haberler

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