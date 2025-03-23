Soğuk Havada Pikap Kasasında Yolculuk Yapan Çocuklar Tepki Çekti
Eskişehir'de soğuk havaya rağmen bir pikabın kasasında yolculuk yapan iki çocuk, dikkat çekti. Hiçbir güvenlik önlemi almadan taşınan çocuklar, 'pes' dedirtti.
Eskişehir'de soğuk havaya rağmen bir pikabın kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun hali, "bu kadarı da pes" dedirtti.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Efsaneler Sokak üzerinde gece saatlerinde ilerleyen 42 NG 954 plakalı bir pikap aracın kasasında yolculuk eden 2 çocuk dikkat çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan soğuk havaya rağmen kasada yolculuk yapan çocukların hali 'pes' dedirtti. Aracın yolcu koltuğu yerine kasada taşınan çocuklar kilometrelerce bu şekilde ilerledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel