Türkiye kar tatilindeyken Antalya'da öğrenciler deniz keyfi yaptı

Türkiye'nin büyük bölümünde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verilirken, Antalya'da 9 derece ölçülüp hissedilen 3 derecelik soğuğa aldırmayan 2 öğrenci, okul çantalarını sahile bırakıp falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı.

2026'nın ilk ayında şiddetli soğuk hava dalgası, yurdun büyük bölümünü etkisi altına aldı. Birçok şehirde kar yağışı, buzlanma ve çığ riskine karşı eğitime ara verildiği bir günde Antalya'da farklı görüntüler ortaya çıktı. Kentte hava sıcaklığı 9 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar düştü. Deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak kaydedildi.

Sert rüzgar ve soğuk havaya rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen vatandaşlar, kıyıda yürüyüş yapıp balık tuttu, bazıları ise falezlerden denizi izleyerek temiz havanın tadını çıkardı. Soğuk uyarılarının sürdüğü saatlerde sahilde en çok dikkat çeken görüntü ise 2 ilköğretim çağındaki öğrenci oldu. Okuldan çıkan öğrenciler, çantalarını kıyıya bırakıp tişörtleriyle falezlerin üzerinden kendilerini Akdeniz'in serin sularına attı. Dakikalarca yüzerek denizin keyfini çıkaran çocuklar, suda oynayıp kulaç atarak vakit geçirdi. - ANTALYA