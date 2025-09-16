Şoför Esnafından Vergi Düzenlemesine Tepki

(DENİZLİ) - Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itibaren taksi, dolmuş, minibüs ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnafın basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek olmasına tepki gösteren Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Köksal Semerci, "Akaryakıt fiyatları her gün değişiyor, kontak açmak bile büyük bir maliyet haline geldi. Şimdi de gerçek usulde vergi yükü getirilirse, esnafımızın dayanacak gücü kalmaz" dedi

Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Köksal Semerci, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2026'dan itiaren taksi, dolmuş, minibüs ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan esnafın basit usulden çıkarılarak gerçek usulde vergilendirilecek olmasına tepki gösterdi.

Alınan kararın sahada direksiyon başında alın teri döken şoför esnafı için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, mevcut ekonomik şartların esnafı zaten zorladığını ifade eden Semerci, "Akaryakıt fiyatları her gün değişiyor, kontak açmak bile büyük bir maliyet haline geldi. Yedek parça, lastik, bakım, tamir, sigorta ve kasko masrafları esnafımızın belini büküyor. Bunun üzerine araç yenileme zorunlulukları ve trafik cezaları da ekleniyor. Şimdi de gerçek usulde vergi yükü getirilirse, esnafımızın dayanacak gücü kalmaz" dedi.

"Bu düzenleme ağır bir darbedir"

Basit usulde vergilendirmenin şoförlerin küçük kazançlarını koruyan bir sistem olduğunu hatırlatan Semerci, gerçek usulde vergi sisteminin sadece vergi değil, muhasebeci ücreti gibi ek giderler de doğuracağını kaydetti. Semerci, devletin bu kararı yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Şoför esnafı bu ülkenin yükünü sırtında taşıyor. Yolcularını işine, okuluna, hastanesine ulaştıran, gece acil bir durumda vatandaşın yanında olan yine bizim esnafımızdır. Bu düzenleme ağır bir darbedir. Esnafımız için uygun alt yapı hazırlanarak kademeli şekilde tahsilat esaslı vergilendirme sistemine geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Biz Denizli Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak esnafımızın sesi olmaya devam edeceğiz" diyen Köksal Semerci, yetkililere seslenerek şoför esnafının yükünü artırmak yerine hafifletmeleri çağrısında bulundu.