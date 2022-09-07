Şoför esnafından köprülü kavşak talebi

Afyonkarahisar'da son günlerde ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları ile gündeme gelen Otogar Kavşağına köprülü kavşak yapılması isteyen şoför esnafı duruma çözüm bulunmasını istedi.

Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İbrahim Karataş, yaptığı basın açıklamasında, Otogar kavşağına köprülü kavşağın yapılmasının elzem olduğunu dile getirdi. Karataş,

Geçtiğimiz gün İl Genel Meclisi gündeminde de olan, bir meslektaşımızı, ilimizde sevilen bir taksici esnafımızı ve yolcumuz elim bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Otogar Kavşağına artık çözüm üretilmesi elzemdir. Bu kavşak bakıldığında belki proje hatası olmayan, kontrollü ışıklı bir kavşaktır. Trafik kurallarına uyulduğu zaman kazalar en aza inecektir, teorik olarak böyle düşünüldüğünde doğrudur. Ancak pratik olarak insan unsurlu hayatın akışı özelikle İzmir yolundan gelen ağır vasıta, yükü 50 tona yakın bir tırın nasıl kontrolü sağlanır veya canlı hayvan nakliyesi, sıvı yük taşıyan kamyonların meslektaşlarımız kerhen de olsa hataya maruz kalıyor. Otogar ve Hastane tarafını kullanılan sürücüler bir an yeşil yansa da yanmasa da riske girmek zorunda kalıyor. Hayatın gerçekleri çünkü hastaneye yetişecek bir yakını var araçta ya da otobüse yetişecek bir yolcu, Recep kardeşimizin ve yolcumuzun acısı her zaman içimizde kalacak. Allah korusun orada 80 kişi yolcu ile bir halk otobüsü de olabilirdi en az oradan 150 sefer halk otobüslerimizin en az 650 sefer minibüslerimizin seyri seferi var. Rabbim kimseye kaza yaşatmasın" dedi. - AFYONKARAHİSAR