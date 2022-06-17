Şoför esnafından 'aidat' teşekkürü

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, aidat ücretlerinde indirim yapılması dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi geçtiğimiz günlerde artan maliyetler sebebiyle şoför esnafının aidat ücretlerinde indirim yapılması talep etmişti. Esnafın talebini dikkate alan Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz gün gerçekleştirilen meclis toplantısında konuyu gündeme getirdi. Toplantıda şoför esnafının aidat ücretlerinde indirim yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Aidatlarda indirim yapılmasının ardından açıklama yapan Efeler Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, yaptığı açıklama ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Özlem Çerçioğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Efeler'de 160 araç ile hizmet verdiklerini ifade eden Başkan Yalçın; "Aydın Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri olarak Aydın Efeler ilçesinde 160 adet aracımız ile hizmet etmekteyiz. Aydın Büyükşehir Belediyemizden artan maliyetlerimiz için düzenleme yapılmasını talep etmiştik. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayının 2. oturumunda aidat konusunda düzenleme yapılmış ve indirime gidilmiştir. Zor günler geçiren şoför esnafımıza yapılan bu destek çok kıymetlidir. Bu bakımdan başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere destek veren belediye meclis üyelerine ve UKOME çalışanlarına camiamız adına teşekkür ederiz" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel