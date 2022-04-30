SMMMO Başkanı Yeditepe yeniden aday

KAYSERİ (İHA) - Meslekte Kayseri Grubu tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya oda seçiminde yeniden aday olacağını açıklayarak, "Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz" dedi.

Kayseri'de bir restoranda iftar yemeği sonrası yapılan aday tanıtım toplantısına, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ali Yedikaya, yönetim kurulu üyeleri ve oda üyeleri katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan SMMMO Başkanı Ali Yedikaya, "Pandemi sürecine rastlamış olan yoğun bir görev dönemini tamamlamak üzereyiz ve Meslekte Kayseri Grubu olarak biz yine kendi üyemizin gücüne ve inancına güvenerek yola devam etme kararı almış bulunmaktayız. Her dönem büyüme ivmesini yakalayarak sayımızı gönül birlikteliği ile artırarak yönetimde söz sahibi olmayı, son dönemde ise rekor oy alarak 5 kişi ile yönetimde olmayı başardık. Elbette bu birkaç kişinin yapacağı bir iş değildi, tam bir ekip işiydi, gönül işiydi, sevda işiydi. Meslekte Kayseri Grubunda bulunan ve bu yükü omuzlayarak bizimle yola çıkıp bizimle devam eden tüm arkadaşlarımızın emeği sayesinde buradayız. Yeni bir yolculuğa çıkmak için gerekli özgüveni, cesareti ve gücü bize güvenen, destek veren bu değerli gönül arkadaşlarımız sayesinde kendimizde buluyoruz. Yönetime geldikten sonra verilen taahhütleri sırayla yerine getirme gayreti içerisinde olduk. Verdiğimiz ilk sözlerden biri haksız rekabetle mücadele idi. Bunu yapabilmek adına temsil oranını dikkate alarak diğer gruptan da 2 kişi ilave ederek 5 olan üye sayısını 7 ye çıkardık ve 6 ay gibi kısa sürede 34 dosya inceleyerek sonuçlandırdık. Önceki dönemde 3 yılda 27 dosya incelenmişken 6 ayda bu sayının gündeme alınmış olması bu konudaki hassasiyetimizi yeterince yansıtmaktadır. Özveri ile çalışan kurul üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde de çalışmalarını çeşitli yollarla devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Yedikaya, "Biliyorsunuz ki 2019-2021 dönemi pandeminin de hayatımıza girmesiyle mevzuatta yapılan türlü yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Yakından takipçisi olduğumuz mesleki eğitimlerimizi alanında uzman kişileri getirterek ve odamızın tüm olanaklarını kullanarak pandemi döneminde bile ZOOM yayınları ile ara vermeden, planlı ve en kaliteli şekilde gerçekleştirdik. Bu profesyonel eğitimlerin yanında zamanla yarışan meslektaşımıza hap notlar şeklinde pratik bilgilendirmeler dahi yaptık ve üstelik bu çalışmaları sadece odamız bünyesinde değil, Kayseri'deki diğer Sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yaparak, Ticaret Odası, Develi Belediye Başkanlığı gibi kurumlarla ortak seminerler düzenledik. Mükelleflere yeni gelen sorumlulukları anlatabilmek için Basın dahil tüm gücümüzü kullandık. Mesleğimize yeni giren stajyerler ve ruhsat alma aşamasında olan meslek mensubu adaylarına staj başlatma ve staj bitirme kurslarını açarak daha nitelikli eğitimler almalarını sağladık. Sınav sonuçları ile de eğitimlerimizin kalitesini ortaya koymuş olduk. Meslektaşlarımızın Uzlaştırıcılık, bilirkişilik, bağımsız denetim, konkordato komiserlik eğitimlerini de odamız bünyesinde almalarını sağladık" diye konuştu.

Resmi kurumlar ile ilişkilerin daha güçlü bir hale getirdiklerini ifade eden Ali Yedikaya, "Daha evvel Vergi Dairesinde Mali Müşavirler için yapılan odaya ilave olarak, Vergi Dairesi'nde meslektaşlarımız için ayrılmış otoparkı, Ticaret Odası'nda masayı ve Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde ihtiyaç halinde kullanılabilecek odayı meslektaşımızın hizmetine sunduk. Yine takip ettiğiniz gibi 'Mücbir Sebep'in genişletilerek yasalaşmasında yaptığımız etkin takip ile önemli bir rol oynadık. Mesela odamıza siyaseti sokmayan bir yönetim anlayışı ile birebir yürüttüğümüz diplomasi ile şehrimizin siyasilerinden yardım alarak 4. Dönem Geçici Verginin kalkmasında ve B Formunda olanların bildirim dışı kalmasında, sokağa çıkma yasağından muaf sayılmamızda, avukatlardan önce aşı vurulmamızda çok etkin bir rol oynadık. Odamıza ödediğiniz aidatları en verimli şekilde nasıl kullanırız ve nasıl tasarruf ederiz diye yaptığımız çalışmalar sonucu SGK Teşvik Programı ile odamıza ciddi bir fon sağladık ve tüm kültürel, sosyal faaliyetleri aidatlarınıza dokunmadan bu fon ile karşıladık. Yine aidatlarınızın kısmen de olsa size tekrar dönmesi için çanta, dezenfektan gibi aparatları vesile yaptık. Bağımlı çalışan mali müşavirlerimiz için özenli bir çalışmanın sonunda tavsiye ücret tarifesi hazırladık" dedi. Kültür sanat atölyesinin meslek odamsında ilk defa bu dönem kurulduğunun altını çizen SMMMO Başkanı Yedikaya, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kültür sanat atölyemizin faaliyetlerine gösterilen talepten mesleğimizin ne kadar yorucu olduğunu ve kültürel ve sosyal etkinliklere ne kadar gereksinim duyduğumuz gerçeği ile yüzleştik. Meslektaşlarımızın dedikodudan gereksiz sözden uzak, en kaliteli şekilde kaynaşacağı tüm faaliyetleri kültür sanat atölyesinde planladık. Aylık kitap söyleşileri ile fotoğraf yarışmaları ile tiyatro gösterileri ile koromuzun konserleri ile müzik aletleri kursu ile meslektaşımızın stresini en güzel şekilde atmasına vesile olmaya çalıştık ve bu sayede tüm şehre hatta ülkeye 'Mali Müşavir' unvanını ve muhasebe mesleğini tanıttık, en güzel şekilde reklamını yaptık. Düz vatandaş bile mali müşavirlerin tiyatrosunu, korosunu izlerken mesleğimizi ve meslektaşımızı en güzel şekilde tanıdı. Ayrıca meslek odamız içerisinde ilk defa milli bayramları coşkulu bir şekilde kutlama şuurunu ve milli ruhumuzu canlı tutmayı kurum kültürü haline getirdik. Yeni fikirleri icraata dönüştürmekte çok başarılı olmuş olan atölye ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Üyelerimizin talepleri doğrultusunda kuracağımızı vaat etmiş olduğumuz, seçim projelerimizden biri daha olan İş Yeri Kooperatifimizin kurulumunu 2019 yılında gerçekleştirdik ve şehrin en güzel yerinden arsamızı aldık, darısı bir an önce mali müşavir plaza inşaatımızın temelinin atılması ve tamamlanmasına olsun inşallah." - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel