Sma Hastası Elif Bade İçin Başkan Seçer'den Dayanışma Örneği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Ona bir umut ıSMArla' sloganıyla organize edilen ve SMA Tip 1 hastası Elif Bade Zilan bebeğin tedavi olabilmesi için gerçekleştirilen sosyal medya canlı yayınına katıldı.Başkan Seçer, Elif Bade'nin tedavi masraflarının bir an önce karşılanması ve sağlığına kavuşmasını dileyerek, "Önümüzdeki günlerde Elif Bade için bir konser düzenleniyor. Oraya da yurttaşlarımızın desteğini istiyoruz. Bilet alsınlar, katkı sunsunlar Elif Bade'nin sağlığına kavuşmasına onların da katkısı olsun arzu ediyoruz" dedi.

SMA hastası Elif Bade Zilan bebeğin tedavi masraflarının karşılanması için gerçekleştirilen sosyal medya canlı yayınına Başkan Seçer ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış da katılarak destek oldu. Kış da konser bileti alarak kampanyaya destek verdi. Yayına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (MSK) Başkanı Berkay Üstündağ da takım adına 10 bin TL'lik konser bileti desteğinde bulundu.

Başkan Seçer, Safiye ve Okan Zilan çiftinin 5 aylık çocuğu SMA Tip 1 hastası Elif Bade Zilan için dayanışma örneği gösterdi ve destek çağrısı yaptı. Yayın, SMA ile mücadele eden Elif Bade'yi ilacına kavuşturmak için düzenlendi. Elif Bade bebeğe destek olmak isteyenler; @smaelifbade kullanıcı adından nasıl bir bağış yapabileceklerine ulaşabilirler. Banka hesaplarına para göndererek de yardımda bulunabilen vatandaşlar, 'BADE' yazıp 2708'e veya 3305'e SMS atarak, 20 veya 25 TL yardımda bulunabiliyorlar.

BAŞKAN SEÇER, ELİF BADE İÇİN MERSİNLİLERİ DESTEĞE ÇAĞIRDI

Yayında konuşan Başkan Seçer, Elif Bade'nin tedavi masraflarının bir an önce karşılanması ve sağlığına kavuşmasını dileyerek, "Önümüzdeki günlerde Elif Bade için bir konser düzenleniyor. Oraya da yurttaşlarımızın desteğini istiyoruz. Bilet alsınlar, katkı sunsunlar, Elif Bade'nin sağlığına kavuşmasına onların da katkısı olmasını arzu ediyoruz" dedi.

Mersin'de Elif Bade ile beraber şu anda 5 çocuğun daha SMA ile savaştığını belirten Seçer, "Umut ediyorum, Elif Bade de onlar da en kısa sürede tedavi masraflarını tamamlarlar ve tedavileri de bir an önce gerçekleşir" diye konuştu.

Mersinlilere ve yayını Mersin dışından izleyen tüm vatandaşlara çağrı yapan Seçer, "Herkesin imkanları ölçüsünde katkı yapması çok önemli. Bu iş gönül işi, bir sevgi işi, yardımlaşma anlayışı. İnsanlar çevresiyle var olur. Hepimiz düştüğümüz bir zorluk anında çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, bizi tanıyanlardan bir yardım bekleriz" dedi.

"AZ ÇOK DEMEDEN HERKESİN KATKI VERMESİ LAZIM"

SMA hastalığının devlet düzeyinde konuşulup, tartışılıp, çözüm üretilmesi gereken bir konu olduğuna dikkat çeken Seçer, şöyle devam etti:

"Sadece Mersin'de şu anda 6 çocuğumuz tedavi mücadelesi veriyor. Türkiye genelinde bütün bölgelerde bütün yurttaşlarımızın mustarip olduğu bir konu. Bunun çözümünün devlet eliyle gerçekleşmesi gerekiyor. Yasalarımız böyle bir tedavinin önünü açmadığı için kendi imkanlarımızla bu tedaviyi yaptırabilmek zorundayız. Doğal olarak da bu çok yüksek bir ücret, bir insan için servet niteliğinde bir rakam. Bunu bir ailenin tek başına karşılaması mümkün değil. Onun için az çok demeden herkesin katkı vermesi lazım ve bu sayede o çok yüksek dediğimiz tedavi masraflarının da el birliğiyle nasıl toplanıldığını da görebiliriz. O büyük rakamlar birlik olunca çok küçük rakamlar haline gelebilir diye düşünüyorum"

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Seçer, "Mersin'deki bütün çocuklar benim evladım. Ben tüm çocuklarımıza böyle samimi bir duyguyla yaklaşıyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan her insanın yanında olmaya çalıştıklarını aktaran Seçer, "Biz elimizden geleni yapacağız. İnsanlara katkı sunacağız. Bir tarafta idari görevimizi, bir tarafta da insani görevimizi yapmamız lazım. Her şey belli bir resmiyetle görev yapmak değil. Her şey makam, mevki, şöhret ya da maddiyat değil. İnsan gönül insanı olmalı. Yaptığımız işleri tabi ki idari görev olarak kabul ediyoruz ama bazı işler var ki onun çok ötesinde bir durum. İnsani duyguyla bunu yapmak gerekiyor" diye konuştu.

"ELİF BADE VE DİĞER ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Elif Bade'ye de idari bir kurumdan ziyade insani duygularla yaklaştıklarının altını çizen Seçer, "Doğal olarak da böyle durumlarda kayıtsız kalamayız. Gerçekten insanlık tanımına uyan ve imkanı olan herkes bu gibi durumlara kayıtsız kalamaz. Benim de yaptığım aslında bundan farklı bir şey değil. Çok büyütülecek bir şey değil benim açımdan, farklı katkılara da her zaman açığız. Bu konuyu takip eden beraber çalıştığımız arkadaşlarımız var. Elif Bade ve diğer çocuklarımızın aileleriyle temas halindeler. Her zaman, her şekilde, her koşulda onları yalnız bırakmak istemiyoruz" dedi.

"ELİF BADE'NİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Elif Bade'nin mücadelesinde her zaman yanında olacaklarını söyleyen Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Naçizane destek olduysak, bundan sonra da olabilirsek bizim için büyük bir mutluluk olacak. Tabi mücadele sonuçlanmadı devam edecek. İstikrarlı olmak lazım. Biz buradayız, her zaman bir telefon kadar yakınız. Umut ediyorum kısa sürede tedavi masraflarını tamamlayacağız. Kızımız bir an önce tedaviye başlayacak, bizi mutlu edecek. Şimdi sırada Kumsal bebek var. Bütün çocuklarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün dualarımız çocuklarımız için."

KIŞ: "UMARIM BÜTÜN SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN BEBEKLERİMİZ İÇİN HERKES EL UZATIR"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış da "Başkanımız bu tür yayınlara katılarak desteklerini sunuyor. Elif Bade bebeğimize ben de destek vermek istedim. Umarım bütün sağlık sorunu yaşayan bebeklerimiz için herkes el uzatır, katkı sunar, hayata dönmelerine nefes oluruz. Bizim için çok kıymetli bunlar" dedi.

ANNE ZİLAN: "1-5-10 DEMEDEN YAPACAĞINIZ BAĞIŞLAR ELİF BADE'NİN SESİ, NEFESİ OLACAK"

Anne Safiye Zilan ise "'Mersin güzelse sebebi sensin Başkanım' yazılmış. Gerçekten öyle. Hem Mersinimize hem bebeğimize yaptığınız desteklerden dolayı teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Evladımıza nefes olmanız gerçekten çok kıymetli. Sizlerin desteği sayesinde başaracağız ve sevgili vatandaşlarımızdan kızımız için destek talep ediyoruz. Lütfen evladımızdan desteklerinizi esirgemeyin. 1-5-10 demeden yapacağınız bağışlar Elif Bade'nin sesi, nefesi olacak. Kızımızı iyileştirebilmek için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Vahap Başkanımızın bizim için yeri çok ayrı. Hem Elif Bade'ye destek oluyor hem Mersin için yaptığı çalışmaları göz önünde. Başkanım evladımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza gelip Elif Bade'nin sesini duyurmaya çalışmanız benim için çok kıymetli" diye konuştu.

Baba Okan Zilan ise "Mersin sizden razı Başkanım. Gerçekten biz çok memnunuz, Allah razı olsun hizmetleriniz için. Başkanım iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.