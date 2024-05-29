SMA Hastası Deniz Osmanoğlu Yararına Sergi Açıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde SMA hastası Deniz Osmanoğlu yararına Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda sergi açıldı.

Türkiye'nin en erken tanısını alan ve aynı zamanda Diyarbakır Silvan ilçesinin ilk ve tek SMA tip 1 kas hastası olan Deniz Osmanoğlu'na destek amacıyla, el emeği ile yapılmış olan sanat eserlerin sergilendiği etkinlikte toplanan yaklaşık 100 bin lira Osmanoğlu'nun tedavisi için bağışlandı.

Açılışını İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Akbulut'un yaptığı sergiye Okul Müdürü Salih Erdemli, Müdür Yardımcısı Muharrem Okçu, okul öğretmenleri, öğrencileri ve Silvan halkı katıldı. - DİYARBAKIR