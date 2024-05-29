Üye Girişi
Haberler

SMA Hastası Deniz Osmanoğlu Yararına Sergi Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde SMA hastası Deniz Osmanoğlu yararına Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda sergi açıldı. Sergide toplanan yaklaşık 100 bin lira, Osmanoğlu'nun tedavisi için bağışlandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde SMA hastası Deniz Osmanoğlu yararına Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda sergi açıldı.

Türkiye'nin en erken tanısını alan ve aynı zamanda Diyarbakır Silvan ilçesinin ilk ve tek SMA tip 1 kas hastası olan Deniz Osmanoğlu'na destek amacıyla, el emeği ile yapılmış olan sanat eserlerin sergilendiği etkinlikte toplanan yaklaşık 100 bin lira Osmanoğlu'nun tedavisi için bağışlandı.

Açılışını İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Akbulut'un yaptığı sergiye Okul Müdürü Salih Erdemli, Müdür Yardımcısı Muharrem Okçu, okul öğretmenleri, öğrencileri ve Silvan halkı katıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyarbakır Silvan Yerel Sağlık Güncel Haberler

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a cinsel saldırı suçundan hapis cezası

 Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan kararı! Diplomatik pasaporta vize muafiyeti kaldırıldı

 Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi

Surat ifadesine dikkat! Roberto Carlos'un ağzından çıkanlar Arda Güler'i şaşkına çevirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title