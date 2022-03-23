- SMA hastası bebek için toplanan bağış kutusu çalan şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde SMA hastası için toplanan bağış kutusu çalan şüpheli gözaltına alındı.

Olay dün Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi, Turgutbey Caddesi'nde bulun bir fırında gerçekleşti. Fırının işletmecisi SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan için toplanan bağış kutusunun olmadığını fark etti. İşletme sahibi Yakup Berber durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekiplerce yapılan güvenlik kamerası incelemesinde bir şahısın bağış kutusunu alarak uzaklaştığını tespit etti.

Ekiplerce olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Ekiplerce kimliği belirlenen M.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.