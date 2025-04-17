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SMA Hastası Aleyna İçin Türkiye'ye Yardım Çağrısı

SMA Hastası Aleyna İçin Türkiye'ye Yardım Çağrısı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 2 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Aleyna Perzade Salkın'ın ailesi, kızlarının tedavisi için yardım bekliyor. Aile, kampanya ile gerekli desteği sağlamayı umut ediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Eşmeçayır köyünde yaşayan SMA Tip 1 hastası Aleyna Perzade Salkın'ın ailesi, minik kızlarının hayata tutunabilmesi için tüm Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

Henüz 3 aylıkken SMA Tip 1 (Spinal Musküler Atrofi) teşhisi konulan 2 yaşındaki Aleyna, yaşam mücadelesini sürdürürken ailesi ise kızlarının tedavisi için umutlarını kaybetmeden kampanya yürütmeye devam ediyor. Aleyna'nın annesi Dürüye Salkın, "Aleyna daha 2 yaşında, çok küçük. Bu yaşında büyük savaşlar veriyor. Herkese ihtiyacımız var. Aleyna yürüyor, koşuyor ama düşüyor. Size ihtiyacı var. Bizi duyan, gören varsa Allah rızası için yardım etsin" dedi.

Aleyna'nın babası Sinan Salkın ise tedavi süreci hakkında bilgi vererek destek çağrısını yineledi.

Salkın, "Kızım Aleyna Perzade Salkın kas hastasıdır. Yurt dışında tedavi edilmesi gerekiyor ve bu tedavi için bir kampanya başlattık. Ancak tek başımıza yeterli olamıyoruz. Aleyna'ya 20 günlükken topuk kanı sonucunda SMA Tip 1 teşhisi kondu. Kampanyamızı sadece 1,5 aydır yürütüyoruz ve henüz yüzde 15'ine ulaştık. Ne yazık ki yüzde 85'lik bir kısım hala tamamlanmayı bekliyor. Lütfen Aleyna'yı görmezden gelmeyin. Herkesten destek bekliyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum: Kızımız toprak olmasın, sizlere ihtiyacı var. Bir annenin kucağı boş kalmasın" diye konuştu.

Salkın ailesi, Aleyna'nın yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, kampanyaya katkı sağlanmasını bekliyor. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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