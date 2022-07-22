Slovakya Parlamento Başkanı Boris Kollar 12. kez baba oldu - Haberler

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Slovakya Parlamento Başkanı Boris Kollar 12. kez baba oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Slovakya Parlamento Başkanı Boris Kollar 12. kez baba oldu

Slovakya Parlamento Başkanı ve Sme Rodina (Biz bir aileyiz) Partisi Lideri Boris Kollar, 12.kez baba oldu.

Slovakya Parlamento Başkanı ve Sme Rodina (Biz bir aileyiz) Partisi Lideri Boris Kollar, 12.kez baba oldu.

Slovakya Parlamento Başkanı Boris Kollar, eski yüzücü Barbora Richterovaeski ile ilişkisinden bir erkek çocuğu daha sahibi olarak 12.kez baba oldu. 6 kız, 6 erkek çocuk sahibi olan Kollar'ın 12. çocuğu Slovakya medyasında gündem oldu. Kollar'ın eşi Richterova, bebek haberini sosyal medya hesabından "Bu dünyaya hoş geldin Aron" mesajıyla duyurdu.

Parlamento Başkanı Boris Kollar'ın daha önce diğer ilişkilerinden sadece 1 çocuğu bulunurken, Andrea Heringova'dan 2 çocuğu bulunuyordu.

(Özgür Öztürk/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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