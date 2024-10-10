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Skyriders Motosiklet Kulübü'nden Kadınlar ve Çocuklar için Güvenlik Desteği

Skyriders Motosiklet Kulübü'nden Kadınlar ve Çocuklar için Güvenlik Desteği
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Eskişehir'de Skyriders Motosiklet Kulübü, sokakta rahatsızlık yaşayan kadınlar ve çocuklar için bir destek uygulaması başlattı. Kulüp, takip edilen bireylerin, yeleklerinde veya motosikletlerinde Skyriders logosu bulunan üyelerden yardım isteyebileceklerini duyurdu.

Eskişehir'de bulunan Skyriders Motosiklet Kulübü, sokakta takip edilip rahatsızlık duyan kadınların ve çocukların en yakın güvenlik gücüne ulaştırılması konusunda destek olacağını açıklayarak örnek bir uygulamaya imza attı.

Skyriders Motosiklet Kulübü, örnek davranış niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirdi. Kulüp üyeleri, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımla, Eskişehir'de dışarda olduğu esnada takip edildiğini, tehdit altında olduğunu ve çevresinden rahatsızlık duyduğunu hisseden kadınlara ve çocuklara destek olacaklarını duyurdu. Yapılan paylaşımlarda, "Eskişehir'de takip, tehdit ve rahatsız edilen tüm kadın ve çocuklar, yeleğinde veya motosikletinde Skyriders logosu bulunan motosikletlileri durdurup yardım isteyebilirler. En yakın güvenlik gücüne ya da ailelerine ulaştırılmalarına yardımcı olacağız" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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