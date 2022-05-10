Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Sivrihisar ziyaretçi akınına uğruyor

Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

SİVRİHİSAR, ESKİŞEHİR (İHA) - Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi turistik alanları, müzeleri, dizi ve filmlere konu olan atmosferi ile turizmin başkenti haline gelen Sivrihisar, yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Haftaiçi ve hafta sonu düzenlenen turlarla yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sivrihisar'da turistler keyifli vakit geçiriyor. Türkiye'nin ilk uygulamalı kilim müzesi, 850 yıllık tarihi Ulu Camisi, Türkiye'nin ilk açık hava heykel müzesi, Zaimağa Konağı, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlarda zamanlarını keyifle geçiren, Sivrihisar'ın yöresel lezzetlerine hayran kalan yerli ve yabancı turistler ilçenin eşsiz güzellikleriyle zaman geçiriyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivrihisar, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title