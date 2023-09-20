Sivrihisar'ın 102'nci kurtuluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü gerçekleştirilen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

20 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki Türk askerlerinin Yunan ordusunu mağlup etmesiyle Sivrihisar Türk topraklarına katıldı. İlçenin kurtuluşunun 102'nci yılı bir dizi etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı ilçe protokolünün Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı'na gelmesiyle başladı. Program çocuk mehteran takımının liderliğindeki kortej Zaimağa Konağı'ndan Hükümet Konağı'na 100 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Zafer Yürüyüşü ile devam etti. Vatandaşların da Türk Bayrakları ile katıldığı kortej beğeni aldı.

"Sivrihisar, vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde malını gerektiğinde canını feda eden kahramanlar diyarıdır"

Kutlama programı Hükümet Meydanı'ndaki resmi törenle devam etti. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelemizde her türlü imkansızlığa rağmen yüce Türk milletimiz, bağımsızlığımız, toprağımız, şanlı bayrağımız ve ezanlarımız uğruna varını, yoğunu ortaya koymuş, işgale boyun eğmemiş, özgürlük için ölmeyi yeğlemiştir. Ne mutlu ki bizler, atamızı ve ecdadımızın zaferle taçlandırdığı bu topraklarda bir asır sonra birlik ve beraberlik içinde yaşıyoruz. Sivrihisar halkı milli mücadelenin birçok aşamasına tanık etmiş bağımsızlığın kazanılmasında milli mücadelenin her safhasında kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, maddi manevi Anadolu insanının vatanseverliğinin üstün gayretleriyle ortaya koymuştur. Sivrihisar, vatanı, milleti ve bayrağı için gerektiğinde malını gerektiğinde canını feda eden kahramanlar diyarıdır. Ecdadımızla ne kadar övünsek azdır. Özgürlük meşalesinin yakıldığı bu topraklarda hep birlikte atamızın izinde daima aydınlık yarınlara yürümek dileğiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi, milletimizin aziz evlatları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Sivrihisar'ın bir evladı olarak bizlere böyle güzel bir memleket bırakan atamızı, kahraman ordumuzu, dedelerimizi, ninelerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Kurtuluşunuz kutlu olsun Sivrihisar"

Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ise törendeki konuşmasında, gençlerin ülkenin gelişiminde önemli bir rol oynayacağını belirterek, "Gençlerin görevi bu mirası korumak ve onu daha ileriye taşımaktır. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizin enerjiniz, vizyonunuz, duyarlılığınızla Türkiye geleceğin dünyasında hak ettiği yere ulaşacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Sivrihisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde bir kez daha başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, minnetle anıyorum. Geçmişten aldığımız güçle birlikte yarınlara duraksamaksızın yürüyelim. Kurtuluşunuz kutlu olsun Sivrihisar" dedi.

Yapılan konuşmaların akabinde iki öğrenci şiir okudu. Sivrihisar Cumhuriyet Anadolu Lisesi Es Dans Halk Oyunları Topluluğu, Geleneksel Eskişehir ve Sivrihisar Yöresi Kız Oyunları sergilendi. Halk oyunlarını takiben Zeybek Oyunu vatandaşlara sergilendi. Hükümet Meydanı'ndaki program Kocaeli Kartepe Belediyesi'nden Çocuk Mehteran Takımı ile sona erdi. Vatandaşlar çalınan marşlara eşlik etti.

Törene, Eskişehir AK Parti Milletvekili Fatih Dönmez, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı İsmail Haldun Maden, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR