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Sivrihisar İlçe Müftülüğü Engelli Vatandaşa Tekerlekli Sandalye Hediye Etti

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Sivrihisar İlçe Müftülüğü görevlileri İstiklalbağı köyünde yaşayan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Ziyarette engelli vatandaşın eşi ile sohbet edildi ve teşekkür edildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü görevlileri İstiklalbağı köyünde yaşayan engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak ve Engelli Koordinatörü Kadir Tozan İstiklalbağı köyünde İbrahim isimli vatandaşı ziyaret etti. Ziyarette İbrahim isimli vatandaşın engelli eşi ile sohbet edildi. Ziyaret sonunda engelli kadına tekerlekli sandalye hediye edildi. Yaşlı çift görevlilerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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