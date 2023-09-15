Sivrihisar düşmandan kurtuluşunun 102'nci yılını coşkuyla kutlayacak

Sivrihisar, 17 Ağustos 1921 tarihinde Yunan işgaline uğradığı günün ardından 102 yıl sonra, 20 Eylül 2023'te aynı coşkuyla düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacak. Kutlama programı çerçevesinde, sahneye çıkacak olan Mithat Körler ve Mustafa Taş unutulmaz türkülerle coşkuyu zirveye taşıyacaklar.

"Dünyanın Merkezi" Sivrihisar, Kurtuluş Savaşı döneminde sadece askeri değil aynı zamanda hükümetin de yönetimi açısından hayati öneme sahip bir merkez oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivrihisar sınırlarında yer alan Zaimağa Konağı'na gelerek dönemin Bakanlar Kurulu ile Anadolu'da tarihi bir toplantı gerçekleştirdi. Sivrihisar'ı özgürlüğe kavuşturacak kararlar hızla hayata geçirildi ve 20 Eylül 1921'de Yunan ordusunun büyük hayallerle ayak bastığı topraklar düşmandan kurtarıldı.

İlçenin düşmandan kurtuluşunun 102'nci yılı, 20 Eylül 2023 tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kurtuluş Müzesi Zaimağa Konağı ziyareti ile program başlayacak. Resmi protokol eşliğinde gerçekleşecek kortej yürüyüşü, çocuk mehteran takımının öncülüğündeki 100 metrelik dev Türk bayrağı ile Zaimağa Konağı'ndan saat 10: 00'da başlayacak ve Hükümet Konağı'nda resmi törenle sona erecek. Törenin ardından ilçe öğrencileri, günün önemine uygun şiirler okuyacak ve halk oyunları ile mehteran takımının gösterileri gerçekleştirilecek. Gündüz programı, Ulu Camii'de şehitlerimizin anısına Mevlid-i Şerif okunarak son bulacak. Akşam programı ise Mithat Körler ve Mustafa Taş'ın unutulmaz konserleri ile zirveye ulaşacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, gerçekleştirilecek kutlama programı ile ilgili olarak, "Sivrihisar milli mücadele döneminde önemli kararların alındığı bir merkez olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde ilçemizde özgürlük meşalesi yakılmıştır. Sivrihisar'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında aynı ruh ve heyecanla düzenleyeceğimiz etkinliklere tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR