Sivereklileri il olma heyecanı sardı

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyetin 100. yılında 100 il" açıklaması Sivereklileri heyecanlandırdı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte il statüsüne kavuşan ancak 1926 yılında il statüsünden çıkarılıp ilçeye çevrilen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi, 97 yıl sonra yeniden il olmak istiyor.

1926 yılında il statüsünden çıkarılarak ilçe olan Siverek, birçok başbakan ve devlet adamının seçim vaatleri arasında olmasına rağmen 97 yıldır il olmadı. İl sözü veren ve vaatlerini yerine getirmeyen birçok eski başbakan ve devlet adamlarını mahkemeye veren, il olmak için her yıl binlerce imza toplayan 300 bin nüfusa dayanan Siverekliler şu ana kadar bir netice alamadı. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cumhuriyetin 100. yılında 100 il ve bin ilçe" açıklamasının iktidar kanadında karşılık bulması üzerine Sivereklileri bir heyecan sardı. İl yapılması planlanan 19 ilçe arasında yer almak için de çalışmalara başlayan Siverekliler, il müjdesini bir an önce almak istiyor.

"Bu sefer il olacağız"

Şimdiye kadar birçok devlet adamının Sivereklilere il olma sözü verdiğini ve kimsenin sözünü yerine getirmediğini belirten Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği (SİVİL-DER) Başkanı Ayhan Ekinci, "Ama Devlet Bey'in açıklamasını, teklifini inandırıcı buluyor ve bunu yerine getireceğine inanıyoruz. Siverek'in il olması için hak ettiği her şey mevcuttur. Örneğin kriterler arasında nüfusun 100 binden fazla olması, Siverek 300 bin nüfusa dayanmış, il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması, bize en yakın il 90 kilometre. Mevcut şehirleşme; Siverek mevcut şehirleşmesini tamamlamış, birçok ilden daha fazla bu kriteri taşıyor. Ulaşım durumu; Siverek'te herhangi bir ulaşım sorunu yok, tam tersine doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir güzergah üzerindeyiz. Ekonomik çeşitlilik; Siverek'te birçok alanda ekonomik çeşitlilik var. Bunların başında tarım, hayvancılık geliyor ve en sonda eğitim durumu. Bu konuda da Siverek'te herhangi bir sorun yok, Siverek eğitim alanında kendini kanıtlamış ve geliştirmiş bir ilçedir. Bunun için Siverek'in il olması hakkında herhangi bir engel yok, kaldı ki biz zaten 1923 yılında ildik. Bizim yeni bir talebimiz yoktur, biz elimizden alınan bir hakkın geri verilmesini istiyoruz. İnşallah bu da Sayın Doktor Devlet Bahçeli'nin girişimleriyle bize iade edilecektir. Siverekliler olarak bu müjdeli haberi bekliyoruz" dedi.

Derneği 1990 yılında kurduklarını ve yaklaşık 35 yıllık bir mücadelenin içinde olduğunu söyleyen SİVİL-DER Fahri Başkanı Koçali Aymaz ise, "Sayın Devlet Bahçeli'nin il konusu ile ilgili yapmış olduğu açıklama bizleri son derece sevindirdi, mutlu etti. Şimdiye kadar 45 tane devlet adamı bize il sözü verdi ve maalesef bunlardan hiçbiri bu sözünü yerine getirmedi. Ancak Sayın Bahçeli'nin bu son açıklaması sonucunda Siverek'in il hakkının iade edileceğine inanıyorum. Çok sevinçliyiz, heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Bardakçı da yaptığı açıklamada, "Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrasında Siverek'te insanlar arasında büyük bir heyecan başladı. Çünkü uzun yıllardır Siverek halkının peşinde olduğu bir şeydir il olma hayali. Siverekliler hayal diyor artık, çünkü birçok devlet büyüğünün vaat ettiği ama bu zamana kadar bu vaat gerçekleşmemiş bir şey, ondan dolayı hayal diyoruz. Ama son günlerde özelikle Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama ile beraber ilçede bir heyecan başladı. Şu anda toplum neredeyse il olmaya garanti gözüyle bakıyor. Yani özelikle nüfusun yoğun olması, şehrin gelişmiş yapısı itibarıyla artık bu iş oldubitti gözüyle bakılıyor. Siverekliler mutlu açıkçası, insanların beklentilerini karşılayan bir açıklama oldu" dedi.

"Siverek il olmaya en elverişli ilçe sırasında"

Dr. Bardakçı, Siverek ilçesinin il olmayı bekleyen ilçeler arasında en elverişli şehirler arasında olduğunu vurgulayarak, "Siverek birçok konuda gelişmiş bir şehirdir. Mevcut şartların Siverek'i kaldıramadığını düşünüyorum, yani bir kaymakamın bu ilçeyi yönetmek için yetersiz kaldığı bir gerçek. Çünkü bir ilçe için çok fazla nüfusa sahip. Ayrıca gelişim olarakta öyle, nüfus arttığı zaman ticari ve ekonomik olarakta gelişmesi gerekiyor. Eğer ticari ve ekonomik olarak gelişme durursa problem yaşanıyor. Bugün Siverek'in geldiği nokta da böyle bir durum. Nüfus artmış, toplum gelişiyor ama il olmadığı için sanayisinde bir ilerleme, bir adım atılamıyor. Bu haberler sonrasında buralarda da bir ilerleme beklentisi toplumda oluştu. Tabii insanların bu olaylara karşı bakış açıları da değişiyor. Örneğin il olunduktan sonra işsizliğin burada azalacağını, özelikle mevsimlik işçilerin artık şehirde kalıp, ekmeklerini burada kazanmak isteyeceklerini düşünüyorlar. Bu yönüyle de il olmanın bölgeye ciddi bir katkısı olacaktır" dedi.

İş adamı Osman İzol, Siverek'in il olmasıyla birlikte şehre ekonomik alanda da bir canlık geleceğini söyledi. İzol, "İl olma söylentileri her dile getirildiğinde yıllarca tüm Sivereklilerde bir heyecan uyandırıyor. Bizim il olma mücadelemiz uzun yıllara dayanan bir mücadeledir. Siverek bölgesel olarakta il olmayı hak eden bir şehir, hem Diyarbakır ve hem de Şanlıurfa'nın ortasında her birinden 90 kilometre uzaklıkta bir şehirdir. Nüfusu bakımından, potansiyeli bakımından bir ilçe olma özeliğinden daha fazla bir il görünümü var zaten. Fakat resmiyette il değil, il olmadığı için de Siverek'e ticari anlamda büyük yatırımlar yapılmıyor ve bu Sivereklilerin de ciddi anlamda şikayet ettikleri bir konu. Devlet Bahçeli'nin Cumhuriyetin 100. yılında 100 il söylemi bizde bir heyecan uyandırdı. Umarız en kısa zamanda Siverek'imizi il olarak görürüz" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA