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Siverekli STK'lar Adıyamanlı depremzedeleri unutmadı

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Adıyamanlı depremzedelerin birinci yıl dönümünde Siverekli STK'lar tarafından yapılan yardım çalışmaları

Adıyamanlıların sevgisini kazanan Siverekli STK'lar, depremin birinci yıl dönümünde de Adıyamanlı depremzedeleri unutmadı.

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ülke genelinde başlayan yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları ülke genelinde çığ gibi büyümüş ve ülkenin dört bir yanından depremzedelere vatandaşlar yardım etmişti.

Depremde büyük yıkım yaşayan illerden biri de Adıyaman'dı. Binlerce insanın etkilendiği ve soğukta dışarda kaldığı deprem sonrası ilk saatlerde, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan STK ve vatandaşlar depremzedelerin yardımına koşmuş, vatandaşlara ve kurtarma ekiplerine çorba, yiyecek, battaniye ve temel yaşam malzemeleri ihtiyaçları karşılamıştı.

Siverek'ten özelikle Adıyaman'a depremin ilk günlerinden, yaraların sarılmasına kadar sayısız yardım çalışmaları devam etmiş ve bu yardım çalışmaları sonucu, Siverekliler ile Adıyamanlılar arasında bir sevgi köprüsü kurulmuştu.

Depremin birinci yıl dönümünde de Siverekliler depremzedeleri unutmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde faaliyet gösteren Siverek İyilik Sensin Derneği, Siverek Kızılay'ı, Harran Üniversitesi öğrenci grubu, Başıbüyük Derneği ve Siverek Toptancılar sitesi Kooperatifi işbirliğiyle depremin birinci yıl dönümünde Adıyaman'da bulunan bir konteynır kenti ziyaret edildi.

Depremzede çocuklar moral ve motivasyon amacıyla, değişik eğlenceler hazırlayan gönüllüler, konteyner kentte yaşayan tüm çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıttı, yardıma ihtiyacı olan ailelere gıda, hijyen malzemeleri desteğinde bulundu. Meydanda kurulan pamuk şeker makinasıyla da eğlenmeye gelen çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili açıklamada bulunan Harran Üniversitesi Öğretim üyesi Doç.Dr Hasan Bardakçı," 6 Şubat depremin yıl dönümünde biz bugün Siverekli STK'lar olarak Adıyamanlı kardeşlerimizi hem görmek, onları unutmadığımız hissettirmek ve hem de buradaki çocuklarımıza bir nebzede olsa acıları ve hüznü unutturmak amacıyla Adıyaman'a geldik. Güzel bir gün geçirdik, inşallah bir daha bu acıyı yaşamayız" dedi

Siverek Kızılay Başkan Yardımcısı Abdürrahim Kürkçü," Biz bugün Adıyaman depreminin yıl dönümü münasebetiyle Siverekli STK'lar olarak Adıyaman'a gelmiş bulunmaktayız, amacımız buradaki çocukları eğlendirmek onlarla güzel vakit geçirmek birazcık da olsa onların acılarını dindirmektir. Depremzede çocuklarımıza hediyeler getirdik, pamuk şeker dağıttık, ihtiyaç sahibi ailelere gıda hijyen paketleri verdik, bu güzel çalışmaya vesile olarak tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum" dedi

Siverek İyilik Sensin Başkan Yardımcısı Osman İzol " Bu bugün Siverek'ten 5 Sivil Toplum Kuruluşu olarak toplandık ve Adıyaman'a bir yardım çalışması yaptık. Bildiğiniz gibi bugün 6 Şubat depremin yıl dönümü, bugün tekrar yüreğimizin attığı yere geldik, acıları paylaştığımız yere geldik. Siverek STK'lar olarak bugün çocuklarla eğlendik, çocuklar için oyuncaklar getirdik, temel ihtiyacı olan ailelere gıda kolileri getirdik ve gıda malzemelerimizi dağıttık bugün çok güzel geçti. Bu faaliyette bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve destek olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum " diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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